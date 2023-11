CRONACA Incidente fatale: escursionista 32enne trovato morto a San Pellegrino Parmense A ritrovare il corpo senza vita il Soccorso Alpino e Speleologico. Sono stati i genitori ad allertare le forze dell'ordine dopo che il giovane non aveva fatto ritorno a casa

Incidente fatale: escursionista 32enne trovato morto a San Pellegrino Parmense.

Sono stati i genitori a chiamare i carabinieri dopo che un 32enne residente in provincia di Parma non aveva fatto ritorno a casa. L'uomo si era preparato ad affrontare la ferrata Pietra Nera a San Pellegrino Parmense. Ed è proprio all'inizio della via ferrata che è stato ritrovato il suo corpo senza vita da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna.

Nella zona indicata, i soccorritori della stazione monte Orsaro e monte Alfeo, insieme ai Vigili del fuoco, avevano ritrovato l'auto parcheggiata in una piazzola. Poi il ritrovamento del corpo.

Il magistrato dovrà ora chiarire le circostanze della morte, ma l'ipotesi dell'incidente è al momento la più plausibile. Il giovane era solo ma dotato dell'attrezzatura alpinistica necessaria per affrontare il sentiero attrezzato.

