Incidente frontale sull'Adriatica, motociclista in ospedale [fotogallery].

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri sulla statale Adriatica, tra Riccione e Misano. Un ragazzo in sella a una Vespa 150, all'altezza di via del Carro, si è scontrato frontalmente contro una Hyunday che procedeva in direzione contraria. Violento l'impatto, col motociclista che ha infranto il parabrezza prima di essere sbalzato sull'asfalto. Il giovane è stato trasportato in ospedale per le diverse ferite riportate. Sul luogo del sinistro, forse causato da un sorpasso azzardato, sono intervenuti i Carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente e regolare il traffico.

