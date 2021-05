INCIDENTE STRADALE Incidente in A14: 44enne ricoverato in condizioni gravi

Incidente in A14: 44enne ricoverato in condizioni gravi.

Incidente stradale poco prima delle 9 di questa mattina nel tratto riminese dell'A14, al km 128 sud. L'incidente è avvenuto poco dopo il casello di Rimini sud in direzione di Ancona e, dai primi riscontri, sarebbero coinvolti tre mezzi. All'origine un incidente che ha coinvolto un furgone, che ha causato lesioni gravi ad un 44enne. Sul posto è intervenuto il 118 con automedica e due ambulanze, per il trasporto all'Ospedale Infermi di Rimini in codice di massima gravità. Sul posto la Polizia Stradale, che ha provveduto a bloccare il traffico per permettere l'arrivo dei soccorsi, provocando lunghe code.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: