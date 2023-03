Incidente sulla A14 nella tarda mattinata di oggi all'altezza della galleria di Scacciano. Sono 7 le auto coinvolte. Le cause sono ancora al vaglio delle autorità. È stata riaperta una corsia di marcia per fare defluire il traffico che si era pesantemente congestionato dato che in un primo momento erano state chiuse le carreggiate in entrambi i sensi di marcia. Tutti i feriti sono stati trasportati all'ospedale, l'ultimo con l'eliambulanza.