Incidente in A14, auto si ribalta a Faenza

Incidente nella serata di domenica in A14, nella corsia nord, prima del casello di Faenza. Erano circa le 22:00 quando un'auto si è ribaltata su un fianco. A bordo una donna che è stata presa in carico dal personale sanitario di Romagna Soccorso giunto sul posto assieme a due squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, per estrarre la persona ferita e la messa in sicurezza dell'autostrada, e al personale di società Autostrade e Polizia Stradale per i rilievi.