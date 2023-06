Incidente in A14: furgone si schianta con il new jersey

Incidente stradale in A14 nella serata di ieri al Km 131, tra i caselli di Rimini Sud e Riccione. Attorno alle 23.00 un pulmino con targa di Macerata, guidato un 36enne dipendente di una ditta di noleggio veicoli di Potenza, ha sbandato impattando contro il new jersey posto a lato della terza corsia. L'impatto è stato così violento che il motore è fuoriuscito dal mezzo e il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, oltre alla Polizia autostradale per i rilievi e la gestione del traffico e i mezzi di soccorso: ambulanza e automedica. Lungo intervento d soccorso da parte dei sanitari sul posto prima di trasportare il ferito in ospedale.