INCIDENTE STRADALE Incidente in A14: furgone si schianta con il new jersey Il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo dalla violenza dell'impatto

Incidente in A14: furgone si schianta con il new jersey.

Incidente stradale in A14 nella serata di ieri al Km 131. Attorno alle 23.00 un pulmino con targa di Taranto, guidato da un uomo, ha sbandato impattando contro il new jersey posto a lato della terza corsia. L'impatto è stato così violento che il motore è fuoriuscito dal mezzo e il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, oltre alla Polizia autostradale per i rilievi e la gestione del traffico e i mezzi di soccorso: ambulanza e automedica. Lungo intervento d soccorso da parte dei sanitari sul posto prima di trasportare il ferito in ospedale.

