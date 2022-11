Incidente in A14, muore passeggero di un furgoncino trasporti

Incidente mortale in Autostrada, poco dopo la mezzanotte nel tratto dell'A14 Bologna-Taranto. Deceduto il passeggero di un furgoncino Dhl, mentre l'autista è stato ricoverato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. L'incidente è avvenuto al km 139 nel tratto compreso tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna, e ha visto coinvolti due mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polstrada di Forlì, il furgoncino DHL è finito a tutta velocità contro un mezzo pesante fermo nella piazzola di sosta. Probabilmente all'origine dell'incidente un colpo di sonno.