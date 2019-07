Incidente in A14, temporanea chiusura del tratto Riccione – Rimini sud

Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente accaduto nella prima mattinata sull'A14. Dai primi riscontri, come racconta Rimini Today, pare che non sia stata coinvolta alcuna altra vettura. Sul posto sono accorse un'ambulanza e un'auto medicalizzata. Date le condizioni della donna, il 118 ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna e, per permettere l'atterraggio, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Riccione e Rimini sud. La donna è stata poi trasportata al “Bufalini” di Cesena in codice di massima gravità. Lo sbarramento dell'autostrada ha causato ripercussioni al traffico con code di 4 chilometri in direzione sud, come riporta Autostrade per l'Italia. Sempre sul fronte traffico, vengono segnalati rallentamenti tra Cattolica e Rimini sud per traffico intenso.