INCIDENTE STRADALE Incidente in A14 tra i caselli di Rimini Nord e Rimini Sud: il conducente al Bufalini

I Vigili del fuoco del comando di Rimini sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per un incidente auto in A14 direzione Nord tra il casello di Rimini Sud e Rimini Nord. L’incidente ha coinvolto una solo autovettura: il conducente ha perso il controllo finendo contro le barriere di new jersey e successivamente rimanendo incastrato al suo interno. I Vigili del fuoco sono riusciti a liberare il conducente dalle lamiere ed affidarlo al personale sanitario presente sul posto. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito all’ospedale di Cesena per le cure del caso. L’autostrada è rimasta chiusa in direzione nord per consentire le operazioni di soccorso, sul posto oltre il personale sanitario anche la polizia di stato ed il personale di autostrade.

