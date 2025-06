Incidente in bici sulle colline riminesi: intervento del 118 e dell’eliambulanza

Nel pomeriggio di sabato, un incidente ha coinvolto un ciclista sulla cinquantina in discesa su via del Poggio, una delle strade collinari di Coriano che collegano l'entroterra alla Consolare Rimini–San Marino. L’uomo, in sella alla propria bicicletta, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di una buca o di un’irregolarità del manto stradale.

La caduta è stata violenta: il ciclista ha impattato sull’asfalto con forza, rendendo necessario l’intervento urgente dei sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto. Considerate le condizioni del paziente, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza da Ravenna.

L’equipe dell’elisoccorso è atterrata nei pressi dell’incidente e ha prestato le prime cure, riuscendo a stabilizzare il paziente. Tuttavia, dopo le valutazioni mediche, si è deciso di procedere con il trasporto in ambulanza verso l’ospedale “Infermi” di Rimini, mentre l’elicottero è rientrato senza il ferito a bordo.