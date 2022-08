Incidente in moto: 20enne trasportato d'urgenza al Bufalini

Un giovane motociclista, appena 20enne, è stato sbalzato dalla sua moto a seguito dell’impatto avvenuto con un’automobile per cause ancora in corso d'accertamento. L’incidente è avvenuto attorno alle 21,30 di ieri sera, lungo la strada Marecchiese, all’altezza di Vergiano. Il 20enne è stato trasportato in gravi condizioni, con un codice di massima gravità, all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, altre ad automedica e ambulanza del 118, è intervenuta la Polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.