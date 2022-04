CRONACA Incidente in moto a Badia Tedalda, muore 62enne di Rimini

Incidente in moto a Badia Tedalda, muore 62enne di Rimini.

Incidente mortale oggi, intorno alle 11,20, in un'area boschiva lungo strada della Luna nel comune di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo. A perdere la vita un uomo di 62 anni di Rimini che era alla guida di una moto da enduro. Il 62enne è caduto rovinosamente a terra per motivi da chiarire da parte dei carabinieri. Secondo il sito Arezzo Today, sarebbe finito contro una catena che chiudeva una strada di accesso ad una riserva naturale. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che hanno subito attivato l'elisoccorso, ma a causa delle ferite riportate l'uomo è deceduto sul posto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: