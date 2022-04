Incidente in regata a Livorno, muore 51enne di Cattolica

Massimo Patelli, velista 51enne di Cattolica, è morto oggi a Livorno in seguito a un incidente durante una regata nell'ambito della Settimana velica internazionale. L'uomo, secondo quanto si è appreso, ma la ricostruzione dei fatti è tuttora al vaglio delle forze dell'ordine, durante una manovra dell'imbarcazione è stato colpito violentemente dal boma alla testa perdendo i sensi e cadendo in mare. Poco dopo è stato ripescato dai soccorritori che lo hanno trasferito in ospedale dove è morto subito dopo. Tutti gli eventi collaterali previsti per la serata sono stati annullati.

"La città di Livorno, l'Accademia navale ed il Comitato dei Circoli velici livornesi - si legge in una nota - esprimono il più sentito cordoglio ai familiari di Massimo Patelli, deceduto nelle acque antistanti il capoluogo labronico durante una regata della classe Ilca Master nell'ambito della Settimana velica internazionale 2022. Siamo profondamente addolorati e scossi per il tragico evento. Giunga alla famiglia la commossa vicinanza nostra e dell'intera organizzazione della Settimana velica internazionale Accademia navale - Città di Livorno".