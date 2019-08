Incidente in via Emilia Antica, coppia di motociclisti trasportata al “Bufalini”

Le immagini dei rilievi

Una coppia di motociclisti è stata trasportata al “Bufalini” di Cesena dopo un sinistro, avvenuto attorno alle 16.30, in via Emilia Antica, fra Santarcangelo di Romagna e San Mauro. I due, su una Bmw di grossa cilindrata, stavano viaggiando in direzione Santarcangelo quando si sono trovati davanti un mezzo pesante che, dalla direzione opposta, ha tagliato la strada. La moto ha terminato la corsa sotto il pianale del camion mentre, fortunatamente, i centauri sono stati sbalzati sull'asfalto. La donna, 49enne, ha riportato i traumi più gravi. Stabilizzata, è stata trasportata con l'elicottero al nosocomio cesenate in codice di massima gravità. Ferito, in maniera più lieve, anche l'uomo di 51 anni, trasportato a sua volta al "Bufalini".