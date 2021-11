SAN GIOVANNI IN MARIGNANO Incidente in via Torconca, motociclista elitrasportato al Bufalini di Cesena

Grave incidente questa mattina, intorno alle 11.30, in via Torconca tra Cattolica e San Giovanni in Marignano. Un uomo, in sella ad una Aprilia 600, stava percorrendo la strada in direzione mare quando si è scontrato con un'auto che stava uscendo dal parcheggio di un supermercato. Il centauro, le cui generalità non sono state rese note, è così rovinato sull'asfalto. Il personale del 118 accorso sul posto ne ha disposto il trasporto d'urgenza, in eliambulanza, all'ospedale “Bufalini” di Cesena. Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale.

