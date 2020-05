Incidente mortale a Cesenatico, pedone investito sulla statale Adriatica

Incidente mortale questa mattina attorno alle 9 sulla via Adriatica a Cesenatico. Un pedone di 32 anni è stato investito da un'auto nei pressi del km 184, in direzione Sud. Il 118 è intervenuto con ambulanza e automedicalizzata, ma non c'è stato nulla da fare per salvarlo. Sul posto Carabinieri e Polizia Stradale per i rilievi.