Incidente mortale a Rimini: ciclista travolto da due auto.

Un incidente mortale è avvenuto ieri sera, attorno alle 22 a Rimini. A perdere la vita un 60enne di nazionalità romena, in sella alla sua bicicletta. Secondo quanto riporta Riminitoday l'uomo stava percorrendo il cavalcavia della Marecchiese, in direzione Ravenna, all'altezza dell'Obi quando per ragioni da accertare, sarebbe stato investito da un'auto.

Nell'impatto, che ha sfondato il parabrezza del veicolo, l'uomo è finito sull'asfalto, dove è stato centrato in pieno da un secondo mezzo che lo ha scagliato una trentina di metri più avanti. Il ciclista è morto sul colpo a causa di un gravissimo trauma alla scatola cranica. Il 118, intervenuto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, ha potuto solo constatare il decesso. Uno degli automobilisti, un 36enne, è stato portato in ospedale per lo choc.

La Statale 16 è stata temporaneamente chiusa per i rilievi della Polizia Stradale, al lavoro ricostruire l'esatta dinamica.

