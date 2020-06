CRONACA Incidente mortale a San Giovanni in Marignano: vittima un 47enne del posto

Fatale lo scontro avvenuto in tarda mattinata con il furgone di una ditta che da via Malpasso, di fronte allo stabilimento della Gilmar, stava svoltando a sinistra verso una via laterale. Un impatto violentissimo, evidente nei segni lasciati sulla fiancata del mezzo, che non ha lasciato scampo ad un 47enne, residente proprio a San Giovanni in Marignano, il quale in sella alla sua moto Benelli procedeva in direzione mare.

A nulla sono valsi i soccorsi: sbalzato a terra, l'uomo è morto sul colpo. Illeso il giovane conducente del Ford Transit, ma apparso visibilmente sotto shock. In corso gli accertamenti sull'esatta dinamica del sinistro: per i rilievi di rito via Malpasso è stata chiusa al traffico dai Carabinieri in entrambi i sensi di marcia.



I più letti della settimana: