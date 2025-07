VERUCCHIO Incidente mortale a Villa Verucchio: anziano investito da un'auto sulla Marecchiese L’accaduto si è verificato attorno alle 17. Da chiarire ancora l'esatta dinamica

Incidente mortale a Villa Verucchio: anziano investito da un'auto sulla Marecchiese.

Un uomo di 96 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Villa Verucchio, lungo la strada Marecchiese, all'altezza di Via Trario.

L’incidente si è verificato attorno alle 17, quando, secondo le prime testimonianze, la vittima si trovava sul marciapiede insieme alla badante. Da chiarire ancora l'esatta dinamica: l'uomo è stato travolto da una Opel Corsa. Fatali le ferite riportate. Inutili i soccorsi del 118. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri con l'ausilio della Polizia Stradale che ha chiuso temporaneamente la carreggiata. Questo ha comportato importanti conseguenze per la viabilità dell'arteria che collega Rimini alla Valmarecchia.

Poco prima un altro sinistro è capitato sulla stessa strada, ma in zona Vergiano. Qui le conseguenze sono state più lievi, con un centauro trasportato in Pronto soccorso per accertamenti dopo essersi scontrato con una vettura in un incrocio.



