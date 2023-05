SANTARCANGELO DI ROMAGNA Incidente mortale, disposta l'autopsia sulla cicloturista francese

Sul corpo di Francoise Garnier, la cicloturista francese morta lunedì 8 maggio a seguito di un incidente in via Trasversale Marecchia, a Santarcangelo di Romagna, è stata disposta l'autopsia. A deciderlo il pm di turno della Procura di Rimini; come atto dovuto, l'autista del camion con cui la donna è venuta in contatto, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Bisognerà infatti capire come sia avvenuto lo scontro, risultato poi letale per la donna che si trovava in Romagna assieme al marito e a un gruppo di amici.

