Incidente mortale in A14: 37enne rimasto a piedi viene centrato da un camion [fotogallery]

Aveva 37 anni l'uomo deceduto in seguito all'incidente avvenuto ieri (sabato 8 ottobre) verso le 16.30 in A14 tra i caselli di Riccione e Cattolica. Pare che la vittima, guidava una Ford Focus e sarebbe rimasta in panne sotto la galleria di Scacciano mentre andava in direzione Ancona. L'uomo era uscito dall'automobile in quanto non poteva usare la vettura, ma una volta uscito è arrivato un mezzo pesante proprio dietro di lui. A nulla è servito il tentativo del guidatore del camion di evitare l'uomo in piedi. Durante la frenata il 37enne è stato centrato e anche dei veicoli dietro al camion sono rimasti coinvolti nello scontro, ma le persone non hanno riportato gravi danni. Sul posto la polizia autostradale, i medici del 118 che hanno poi dovuto chiamare l'eliambulanza da Ravenna, che ha trasportato l'uomo colpito e in arresto cardiaco all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Una volta arrivato nella struttura sanitaria, non ce l'ha fatta.