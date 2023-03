INCIDENTE STRADALE Incidente mortale in A14: 7 auto coinvolte. Deceduta una donna di Ancona Altri sei, oltre a lei, i feriti, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

È deceduta una delle persone coinvolte nel maxi incidente di questa mattina sulla A14 all'altezza della galleria di Scacciano. 7 le auto coinvolte. La donna, 83enne di Ancona, era stata trasportata in elisoccorso al Bufalini di Cesena. Altri sei, oltre a lei, i feriti, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il sinistro si è verificato intorno a mezzogiorno in direzione Pesaro per cause ancora al vaglio da parte della Polizia Autostradale.

L'impatto tra le auto coinvolte ha creato una tremenda carambola tanto che le lamiere hanno invaso tutte e tre le corsie di marcia. Per permettere agli operatori dell'elicottero di intervenire è stato anche momentaneamente bloccata la circolazione in direzione di Bologna. Forti le ripercussioni sul traffico che è rimasto paralizzato e poi rallentato a lungo.

