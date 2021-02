SCONTRO Incidente mortale in A14 fra Pesaro e Cattolica, muoiono due “staffettisti” di animali Il cordoglio di Enpa e Apas

Incidente mortale in A14 fra Pesaro e Cattolica, muoiono due “staffettisti” di animali.

Incidente mortale questa mattina, poco prima delle 5.30, nel tratto autostradale fra Pesaro-Urbino e Cattolica, in direzione Bologna. Nel tamponamento sull'A14 che ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone, hanno perso la vita due persone e una terza è molto grave. Impegnati sul luogo dell'evento i soccorsi, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale, il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. La strada è stata riaperta alle 10.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



L'Ente Nazionale Protezione Animali fa sapere che a perdere la vita sono due “staffettisti”, i volontari di associazioni che vogliono trovare una sistemazione migliore a cani abbandonati o randagi. Fra loro Elisabetta Barbieri, partita dalla provincia di Foggia assieme al suo staff. L'Enpa la ricorda come “vera amante degli animali nota a tutto il mondo animalista per il suo impegno nelle staffette di animali da adottare”.

“Il suo ero un impegno sincero, costante e disinteressato. Ha collaborato con noi - afferma la Presidente nazionale, Carla Rocchi - in tantissime occasioni, e con tantissime Sezioni. Sono centinaia gli animali che oggi hanno iniziato una nuova vita anche grazie a lei. Il suo impegno ha fatto la differenza ed un esempio per tutti noi. Ci mancherai Elisabetta. La nostra Associazione ti ricorderà sempre con immensa gratitudine”. Messaggio di cordoglio a cui si aggiunge anche quello di Apas: "Un epilogo troppo doloroso e drammatico" scrive sul Facebook l'associazione sammarinese condividendo con Enpa "questa grande perdita".

Nello scontro, precisa l'Enpa, è morto un cane. Gli altri animali sono in sicurezza e in viaggio per raggiungere le loro famiglie.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: