Incidente mortale, l'avvocato della ragazza arrestata: "Non ricorda nulla, ma le abbiamo spiegato ed è disperata"

Non ricorda ancora nulla Valentina Arrivabene, 28 anni, che nella notte di San Lorenzo, a Cervia, ha investito con una 500 rossa Stefano Baldisserra, “Baldo” per gli amici, 25 anni, mentre era in bicicletta poco distante da casa. L'avvocato della ragazza, Carlo Benini, ha parlato con la sua cliente ma conferma il perdurante stato di choc. Confermato anche il tasso alcolemico a 1,11%, della giovane, risultata positiva anche ai cannabinoidi. La ragazza avrebbe trascinato per diversi metri la bicicletta della vittima, ma senza fermarsi. E' stato poi suo padre, dopo aver notato i pesanti danni alla vettura, ad insospettirsi e a chiamare prontamente i carabinieri, che hanno arrestato la ragazza. Nessuna risposta soddisfacente è stata ottenuta dalla giovane, annichilita dallo choc. “Ora che le abbiamo detto cosa è accaduto è disperata”, ci ha detto il suo avvocato, che è in attesa dell'interrogatorio di garanzia.