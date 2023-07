Incidente mortale: motociclista di 22 anni finisce contro un muro a Piobbico

Incidente mortale ieri 15 luglio sull'Apecchiese, nel Comune di Piobbico, in provincia di Pesaro e Urbino. Un 22enne di Città di Castello, diretto a Fano in sella ad una potente moto, ne ha perso il controllo in curva andando a sbattere contro un muro laterale all'altezza di Sassorotto di Piobbico. L'urto, particolarmente violento, non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto sul colpo. Si chiamava Jacopo Baldi, era celibe e lavorava come operaio. Inutili i tentativi di soccorso praticati dai sanitari del 118. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi di altri amici che stavano percorrendo quella strada insieme a lui per raggiungere il mare. È l'ennesima tragedia lungo l'Apecchiese, la strada provinciale col maggior numero di lapidi disseminate ai lati. Ogni fine settimana è battuta da migliaia di motociclisti provenienti da ogni dove che amano percorrerla per i suoi tornanti a gomito che spesso purtroppo regalano lutti. A indagare sull'incidente sono i carabinieri del luogo.