Incidente mortale sull’A14: muore un 21enne, sette giovani feriti

Tragica serata di Pasqua sull’autostrada A14 Dir, nel tratto ravennate all’altezza di Solarolo, dove intorno alle 22.45 si è verificato un violento incidente tra due auto con a bordo diversi giovani. Il bilancio è pesantissimo: un ragazzo di 21 anni ha perso la vita, mentre altri sette sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze, automedica ed elicottero. Inutili i soccorsi per il giovane, morto sul colpo. Gravissime le condizioni di una ventenne, trasferita all’ospedale Maggiore di Bologna. Gli altri sei feriti, tutti poco più che ventenni, sono stati trasportati negli ospedali di Ravenna e Cesena.

Sulla dinamica indaga la Polizia Stradale di Forlì.







