CRONACA Incidente mortale sull'E45: camion precipita da viadotto Trovato senza vita l'autotrasportatore, un 53enne residente ad Aprilia

Nel pomeriggio di venerdì, un camion che viaggiava in direzione sud sull'E45 ha sfondato il guard rail al chilometro198 ed è precipitato nella scarpata sottostante. Lo schianto, riferisce il Corriere Romagna, è avvenuto attorno alle 17:45 all'altezza di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena. A bordo un uomo di 53 anni, residente ad Aprilia, trovato senza vita dai soccorsi. Il volo, di circa 30 metri, non gli ha lasciato scampo.

Sul posto tre squadre e il nucleo Speleo Alpinistica Fluviale dei Vigili del fuoco, i carabinieri, il 118, personale dell’Anas e della Polstrada di Bagno di Romagna che hanno cercato l’autista del mezzo pesante che, in un primo momento , risultava disperso.

La carreggiata sud dell'E45 è stata chiusa temporaneamente per i rilievi e la messa in sicurezza del guard rail.

