Incidente Rimini: ventenne si schianta con l'auto, è grave [fotogallery]

Verso le 15 di oggi 28 settembre si è verificato un brutto incidente in via Orsoleto a Rimini nord. Stando alle prime ricostruzioni, un ventenne a bordo della sua auto, una Seat color argento, ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere contro una recinzione andando poi a schiantarsi contro un albero finendo in un giardino privato di un'abitazione. L'impatto è stato così violento che si è aperto l'airbag. Il giovane è stato intubato e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena con l'eliambulanza. Non ci sono altre persone coinvolte. Sul posto anche la polizia municipale, i carabinieri e i medici del 118.