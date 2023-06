YOUTUBERS Incidente Roma: si attende esito autopsia sul piccolo Manuel

Continua la processione a Casalpalocco per portare un fiore nel luogo dove Manuel ha perso la vita, dopo che una Lamborghini con alcuni youtuber a bordo ha travolto la Smart guidata dalla mamma del bambino, i magistrati sono in attesa dei risultati dell'autopsia sul corpo del piccolo di cinque anni. Il pm titolare dell'indagine, che vede iscritto nel registro degli indagati per i reati di omicidio stradale e lesioni Matteo Di Pietro, il ventenne che era alla guida del Suv Lamborghini, ha affidato l'esame autoptico al policlinico di Tor Vergata.

Con tutta probabilità all'inizio della settimana prossima, verrà dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia per procedere con l'esequie.

Intanto sui social gira anche il video di Matteo Di Pietro che regala al padre il noleggio di una Ferrari per un giorno: a guidare è il padre, ma nessuno dei due indossa la cintura di sicurezza.

La Procura di Roma ha affidato una consulenza sui telefonini dei cinque ventenni che erano del Suv. L'obiettivo degli inquirenti è in primo luogo quello di verificare se sul cellulare del conducente ci siano video girati nella fase precedente, durante o anche successiva all'impatto.

