Incidente stradale a Morciano: coinvolti mamma e due figli.

Un incidente è avvenuto ieri sera a Morciano, attorno alle 20, lo riporta la stampa riminese. Una Fiat Multipla stava percorrendo Via Cinque Quattrini quando, giunta nelle vicinanze del civico 17, si è scontrata con un furgone, che sarebbe entrato nella corsia di marcia opposta. A causare la deviazione una brusca frenata per via di una piccola coda di veicoli a passo rallentato lungo la strada. Sull'auto viaggiavano marito, moglie e i loro due bambini.

Nello scontro fra i due veicoli la donna e i minori sono rimasti feriti, rendendo necessario l'intervento del 118 con due ambulanze e un'auto medica. Per i tre è stato disposto il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'autovettura, alimentata a gpl, e i Carabinieri di Morciano per i rilievi.



