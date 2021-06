Incidente stradale a Riccione: grave un centauro

Grave incidente questa mattina in via Torino a Riccione, davanti al ristorante La Mulata. Una moto stava procedendo in direzione Rimini quando, per cause ancora da accertare, è entrata in collisione con un furgone che stava procedendo nel senso di marcia opposto. L'impatto ha scaraventato il centauro sulle auto in sosta. Il ragazzo ha riportato diverse fratture e un trauma cranico: le sue condizioni sono gravi. La strada è stata chiusa al traffico dalla polizia di Riccione, giunta sul posto.

