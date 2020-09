Incidente stradale a San Giovanni in Marignano, due auto completamente distrutte

Terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi a San Giovanni in Marignano. Due auto, entrambe di grossa cilindrata, sono andate completamente distrutte in un frontale. L'incidente è avvenuto sulla SP17, strada che fa da circonvallazione al paese, intorno alle 16.30.

Secondo le prime ricostruzioni pare che una delle due automobili, che viaggiavano in direzioni opposte, fosse in fase di sorpasso e quando ha impattato contro l'altra auto. Pezzi dei veicoli sono schizzati da tutte le parti.

Una delle due macchine è rimasta in bilico sul fossato e uno dei guidatori, un uomo di mezza età, è rimasto incastrato tra le lamiere e è stato necessario l'intervento del 115. Soccorso dal 118, è stato trasportato in eliambulanza al Bufalini di Cesena. Il conducente della seconda autovettura è stato trasferito all'ospedale di Riccione per le cure.

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi e il traffico deviato verso il centro di San Giovanni.