Incidente stradale a Sogliano: nonna e nipotina di 8 anni al Bufalini

Una donna di 73 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale con la sua nipotina di 8 anni nel primo pomeriggio di oggi in via Sogliano. La donna, al volante di una Toyota Yaris, ha improvvisamente perso il controllo dell'auto nell'affrontare una curva e si è cappottata sul fianco destro, finendo in un campo sul lato opposto rispetto alla propria direzione di marcia.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, che hanno trasportato nonna e nipote - estratte dall'abitacolo dell'auto dai Vigili del fuoco - all'ospedale Bufalini di Cesena con codici di media gravità. Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale.