SCONTRO AUTO-MOTO Incidente stradale ieri a Rimini, grave motociclista sammarinese L'uomo viaggiava su una moto con targa RSM

In una incidente stradale avvenuto nella notte a Rimini è rimasto ferito in maniera grave un sammarinese. L'incidente è avvenuto alle due, all'incrocio tra viale Pascoli e via Ugo Bassi. Coinvolte una moto di grossa cilindrata, una BMW 1200, su cui viaggiava il sammarinese ed un Suv Volkswagen. Ad avere la peggio il motociclista, portato all'Ospedale Bufalini di Cesena in condizioni molto gravi. La prognosi è riservata. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Municipale. Secondo una prima ricostruzione la moto si sarebbe schiantata contro la parte anteriore del Suv, che era in fase di svolta a sinistra, verso il mare.



