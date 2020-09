Incidente stradale sull'A14. Ragazzo perde la vita schiacciato da un camion

Un ragazzo, tra i 18 e i 20 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto oggi, intorno alle 12, sull'A14. L'incidente è avvenuto poco lontano dal casello di Forlì, in direzione Bologna. Per cause ancora da chiarire, un camion carico di legname ha violentemente tamponato tre auto in quel momento ferme per traffico intenso in uscita dall'autostrada.

Il giovane era seduto sui sedili posteriori di una delle auto colpite. Aveva le cinture allacciate ma è rimasto schiacciato per l'impatto.

Quasi una decina le persone ferite. I più gravi, gli altri due occupanti dell'auto schiacciata, sono stati trasportati al trauma center del Bufalini di Cesena. I meno gravi sono stati ricoverati a Forlì. Anche l'autista del mezzo pesante è stato ricoverato. Tra i feriti, non gravi, pure una mamma con due bambini di circa dieci anni.