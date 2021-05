Incidente sul lavoro a Cerasolo: 50enne al Bufalini

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Cerasolo, in via Petrarca, all'altezza del civico 28. Un 50enne di nazionalità cinese, dipendente di una ditta che si occupa della lavorazione del metallo, è stato soccorso dal personale del 118 per un trauma alla testa subito a causa della caduta di un tubo di ferro. La dinamica dell'incidente è al vaglio del personale dei Carabinieri di Riccione. Sul posto un’ambulanza e l'elisoccorso, atterrato a poche decine di metri dalla ditta. L'uomo è ora ricoverato al Bufalini di Cesena.

