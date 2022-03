RIMINI Incidente sul lavoro a Rimini: falegname resta incastrato in un macchinario con il braccio

Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Rimini. Secondo le prime informazioni il proprietario di una falegnameria in via Maceri sarebbe rimasto incastrato incastrato, per cause in corso d'accertamento, in un macchinario con un braccio. Sul posto il personale del 118, che ne ha disposto il trasferimento al Bufalini di Cesena con l'elisoccorso in codice di massima gravità. L'uomo rischia l'amputazione dell'arto. Per i rilievi del caso i Carabinieri.

