CRONACA Incidente sul lavoro a Rimini: operaio 32enne ferito da una scheggia di ferro

Incidente sul lavoro a Rimini: operaio 32enne ferito da una scheggia di ferro.

È stato trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena per un grave trauma facciale l'operaio 32enne che, nella tarda mattinata di giovedì, è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. Dai primi riscontri pare che il ferito, insieme a una squadra di addetti, fosse impegnato in una serie di lavori lungo la linea ferroviaria tra le stazioni di Rimini e Santarcangelo poco dopo quella della città clementina. Per cause ancora in corso di accertamento si sarebbe verificata l'esplosione di un pneumatico e, a causa di questa, è schizzata una scheggia di ferro che ha raggiunto il 32enne al volto.

L'uomo era al lavoro in un'area occupata dal cantiere di Rfi per alcune opere alla stazione ferroviaria e, stando a quanto emerso, era intento a svolgere la manutenzione di un mezzo pesante. L'operaio è stato soccorso dai colleghi che hanno dato l'allarme facendo intervenire il 118 coi sanitari che, vista la situazione, hanno allertato anche l'eliambulanza da Ravenna. Il ferito è stato stabilizzato e poi portato nel nosocomio cesenate mentre, sul posto, sono intervenuti i carabinieri e la Medicina del Lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: