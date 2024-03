Incidente sul lavoro a Rimini, Procura apre un fascicolo

La Procura ha aperto un fascicolo di indagine per lesioni gravissime dopo l'incidente sul lavoro, avvenuto ieri in un cantiere di ristrutturazione di un hotel a Rimini in viale Vespucci. I carabinieri in queste ore stanno tentando di rintracciare uno degli operai presenti sul cantiere che ieri dopo il lavoro si è allontanato. L'operaio non è stato ancora interrogato sulla dinamica dell'infortunio e potrebbe aiutare gli inquirenti nella ricostruzione dei fatti. Nell'incidente è rimasto ferito un uomo di 78 anni, titolare di una ditta di falegnameria, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono serie.