Grave incidente sul lavoro in mattinata al Gros di Rimini. Un operaio è stato trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena dopo essere precipitato da un'altezza di circa 5 metri, mentre stava eseguendo la manutenzione del sistema di allarme di un'azienda. La pensilina che aveva raggiunto dopo aver salito una scala, non ha retto il peso. 58 anni, nazionalità italiana, è ricoverato nel reparto di rianimazione, con il codice di massima gravità.