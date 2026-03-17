CRONACA
Incidente sul lavoro al porto di Ravenna, 65enne in gravi condizioni
Grave incidente sul lavoro al porto di Ravenna: nella notte, un ormeggiatore di 65 anni è rimasto ferito da un cavo durante le operazioni di attracco di una nave. A raccontarlo è il Corriere Romagna. L’uomo, colpito da una forte emorragia, è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche. L’area è stata temporaneamente bloccata per consentire i soccorsi.
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