CRONACA Incidente sul lavoro al porto di Ravenna, 65enne in gravi condizioni

Incidente sul lavoro al porto di Ravenna, 65enne in gravi condizioni.

Grave incidente sul lavoro al porto di Ravenna: nella notte, un ormeggiatore di 65 anni è rimasto ferito da un cavo durante le operazioni di attracco di una nave. A raccontarlo è il Corriere Romagna. L’uomo, colpito da una forte emorragia, è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche. L’area è stata temporaneamente bloccata per consentire i soccorsi.

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