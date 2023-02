Incidente sul lavoro: muore 70enne schiacciato da tubi di acciaio

Incidente mortale a Cesena: un uomo di 70 anni ha perso la vita schiacciato da alcuni pesanti tubi d'acciaio che solitamente vengono utilizzati in agricoltura per costruire le intelaiature delle serre. L'incidente è accaduto attorno alle 16 in un terreno a Sant'Egidio, frazione di Cesena, praticamente adiacente all'abitazione della vittima. Scattato l'allarme sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che costare il decesso del 70enne per i gravi traumi subiti. Pare che non ci siano testimoni diretti di quanto accaduto. Indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta la dinamica.