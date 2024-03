Incidente sul lavoro: pannello di legno gli cade addosso dal terzo piano, 78enne in terapia intensiva al Bufalini

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 10 di martedì a Rimini, in un hotel di viale Vespucci, a Marina Centro. Un uomo è rimasto ferito da un pannello in legno che gli sarebbe caduto addosso da una altezza di diversi metri. Il 78 enne, titolare di una falegnameria nella città rivierasca, era impegnato al terzo piano della struttura ricettiva a montare alcuni mobili all'interno delle stanze. Per portare le pesanti assi di legno, stava utilizzando un montacarichi, posto all'esterno dell'albergo, quando uno dei pannelli di legno sarebbe precipitato dall'alto colpendolo in testa.

Sul posto l'ambulanza del 118 e una auto medicalizzata. Dopo un primo intervento dei sanitari, è stato trasportato agli Inferni di Rimini, ma vista la gravità del trauma cranico i medici hanno deciso il trasferimento in elisoccorso al Bufalini di Cesena, con codice di massima gravità. È ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire quanto accaduto ed effettuare i rilievi dell'incidente.

Sull'incidente procede la Medicina del lavoro dell'Ausl.