Incidente sull’A14 tra Rimini e Riccione: muore un motociclista

Incidente nella tarda mattinata di oggi, lungo l’autostrada A14 nel tratto compreso tra Rimini Sud e Riccione, al chilometro 130 in direzione sud.

Un motociclista di 57 anni, residente in provincia di Bergamo, ha perso la vita dopo essere stato tamponato da un Fiat Doblò. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo — in sella a una Suzuki — si sarebbe spostato dalla corsia centrale alla prima subito dopo un sorpasso, venendo centrato dal veicolo sopraggiungente.

L’impatto è stato violentissimo e il 118, intervenuto rapidamente, non ha potuto far altro che constatare il decesso sul posto. Sul posto per i rilivi è intervenuta la Polizia Autostradale.

Per consentire l’intervento dei soccorritori e la rimozione dei mezzi, il tratto interessato è stato parzialmente chiuso, causando rallentamenti: alle 13.30 si registrava una coda di circa un chilometro.