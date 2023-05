CRONACA Incidente sull'Adriatica, tre feriti in uno scontro a Misano [fotogallery]

Incidente, nella mattina di mercoledì, sulla statale Adriatica, nel territorio di Misano. Ad entrare in collisione un'auto e un furgone, entrambi di marca Ford; tre i feriti, trasportati in ambulanza negli ospedali di Rimini, Riccione e Cattolica. Alla base dello scontro, s'ipotizza, una manovra azzardata. Sul posto tre ambulanze, la polizia locale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e gestire il traffico, che ha subito disagi.

Foto Gallery

