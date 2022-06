Incidente sulla Marecchiese: 15enne trasportato con l'eliambulanza a Cesena

Sono 4 i mezzi coinvolti in un incidente avvenuto nella mattinata di oggi sulla Marecchiese, all'altezza del civico 274. La dinamica è ancora al vaglio dalla polizia stradale, ma pare che un'auto e un furgone siano venuti a contatto con uno scooter e una moto. Nell'impatto ad avere la peggio un 15enne in sella ad uno dei due scooter: ai primi soccorritori le condizioni del ferito sono apparse subito molto serie tanto che è stato chiesto l'intervento dell'elimedica da Ravenna. La strada è stata chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni per circa 1 ora con pesanti ripercussioni sul traffico.