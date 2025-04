RIMINI Incidente sulla Marecchiese: auto in fiamme dopo un guasto ai freni, traffico in tilt [Fotogallery] Un giovane perde il controllo della sua Peugeot 208 e si schianta contro una Bmw: salvo per miracolo prima che l’auto prendesse fuoco. Nessun ferito grave.

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi in via Marecchiese, all'altezza di San Martino dei Mulini. Un giovane, a bordo della sua nuova Peugeot 208 e diretto verso Rimini, ha improvvisamente visto accendersi tutte le spie del cruscotto. Preoccupato, ha tentato di fermarsi, ma i freni non hanno risposto ai comandi.

La vettura è così finita contro una Bmw che la precedeva. Fortunatamente, il giovane è riuscito ad abbandonare l'abitacolo pochi istanti prima che l'auto venisse completamente avvolta dalle fiamme. Secondo le prime ipotesi, il rogo sarebbe stato causato da un guasto al sistema elettrico.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 e i Vigili del Fuoco di Rimini. Nessuna delle persone coinvolte risulta gravemente ferita. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico: per consentire le operazioni di spegnimento, la Marecchiese è stata chiusa in entrambe le direzioni.

