Incidente sulla Marecchiese, coinvolte un auto e un centauro

Incidente sulla Marecchiese, coinvolte un auto e un centauro.

Nella mattinata del 22 luglio è avvenuto un incidente nei pressi dell'incrocio Marecchiese e SP49 a San Martino dei Mulini. Coinvolti un centauro e una Toyota "Verso"; sembrerebbe che nell'immettersi in strada in direzione mare, l'auto si sia scontrata con la Honda X-11 che stava proseguendo in direzione monte. La strada è temporaneamente chiusa in un solo senso di marcia in direzione Villa Verucchio.

Seguiranno aggiornamenti.

