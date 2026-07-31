TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
11:24 Rimini, cocaina e quasi 9mila euro in auto: arrestato un giovane
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Incidente sulla Marecchiese: grave motociclista 75enne

Lo scontro all’altezza della rotatoria di Sant’Ermete. Coinvolta anche una Fiat Panda

31 lug 2026
Incidente sulla Marecchiese: grave motociclista 75enne

Un motociclista riminese di 75 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Marecchiese, all’altezza della rotatoria di Sant’Ermete, nell'incrocio tra via Casale Sant'Ermete. Tra le 7.30 e le 8, in un tratto già interessato a quell’ora da un intenso flusso di traffico. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia locale dell’Unione Valle Marecchia, l’uomo stava percorrendo la rotatoria in sella a una Honda Shadow quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat Panda condotta da un altro uomo. Gli investigatori stanno verificando se vi sia stato un contatto tra l’auto e la motocicletta mentre i due mezzi affrontavano la rotatoria e se il sinistro sia stato provocato da una mancata precedenza.

Il motociclista, residente a poca distanza dal luogo dell’incidente e proveniente da via Casale, è stato sbalzato sull’asfalto. Nella caduta avrebbe riportato un grave trauma al volto, dopo che la moto ha urtato il cordolo della rotatoria. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e l’automedica. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, i sanitari hanno disposto il trasferimento del ferito in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono serie, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.




Foto Gallery

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia